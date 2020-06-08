Волгоград, Волжский и Камышин – лидеры по распространению коронавируса в регионе

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:29:52+03:00

Коронавирус продолжает свое шествие по Волгоградской области и пока его ничто не остановило. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Коронавирус продолжает свое наступление на Волгоградскую область – за минувшие сутки – к 8 июня 2020 года - диагноз коронавирусная инфекция подтвержден еще у 117 человек. Почти половина из них – в Волгограде – 52 человека. В итоге общая численность зараженных в областном центре вплотную приблизилось к полутора тысячи человек, если точнее - 1493. Такие данные "КП-Волгоград" предоставили в региональном оперштабе.

В «тройку» лидеров также попали город Волжский и Камышинский район, где положительные диагнозы установили еще у 20 пациентов (по 10 в каждом).

Палласовский район не отстает – за сутки здесь прибавилось 8 пациентов с COVID-19. Еще по 5 человек из суточной статистики – из Городищенского, Даниловского и Среднеахтубинского районов. Три человека заболели в Калачевском районе. По два – в Дубовском, Иловлинском, Ленинском, Чернышковском, Октябрьском и Клетском. По одному заболевшему – в Новоаннинском, Николаевском, Быковском, Фроловском, Светлоярском, Суровикинском и Жирновском.

ИСТОЧНИК KP.RU