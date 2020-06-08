На продукты, вещи, услуги и алкоголь волгоградец тратит 15 тысяч рублей в месяц
Пока неясно, сколько тратят волгоградцы на повседневные нужды сейчас, в период самоизоляции. Но эксперты Волгоградстата посчитали расходы среднестатистического жителя Волгоградской области в 2019 году. Ежемесячно на одного члена семьи приходилось 15176 рублей. Отмечается, что исследования были выборочные, а не массовые.
Очевидно, что самая большая статья расходов – еда. Причем не только дома, но и в столовых, кафе и ресторанах. На втором месте идут вещи и различные непродовольственные товары. Такие данные приводят специалисты:
- В структуре потребительских расходов наибольшую долю составили расходы на покупку продуктов питания и питание вне дома – 38,9%, на покупку непродовольственных товаров – 34,7%; оплату услуг – 25,1%; на покупку алкогольных напитков – 1,3%, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU