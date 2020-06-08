2020-06-08T11:41:49+03:00
Происшествия

Под Волгоградом сделка двух фермеров закончилась перестрелкой

Волгоградец выстрелил из «дробовика» в ростовского партнера
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ночью 8 июня в больницу Михайловского района Волгоградской области привезли на «скорой» 37-летнего мужчину с огнестрельным ранением кисти. Пострадавшим оказался житель Ростовской области. И, как выяснили уже полицейские, которые прибыли в больницу по сообщению медиков, стрелял в него местный 52-летний фермер.

Как установили правоохранители, накануне ростовчанин, который занимается предпринимательской деятельностью, приехал к жителю Михайловки за партией семян подсолнечника. Сделку оговорили, порешали и решили отметить это дело. Так сказать, закрепить успешную сделку хорошим застольем. Но после очередной выпитой рюмки между «партнерами» разгорелся конфликт. В порыве гнева хозяин жилища схватил свое гладкоствольное ружье и выстрелил в сторону гостя зарядом дроби. Попал в кисть бизнесмену.

- Задержанный свою вину в содеянном уже полностью признал. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка всех обстоятельств случившегося, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела и квалификации совершенного деяния, - говорят «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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