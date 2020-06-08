Коронавирус в Волгоградской области: плюс 117 заболевших

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:39:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Волгоградской области: по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на утро 8 июня 2020 года количество заболевших перевалило за четыре тысячи. Прирост за сутки – 117 человек. Всего же диагноз «ковид» поставили 4030 волгоградцам.

В общероссийской статистике регион стабильно держится в первой двадцатке субъектов по отрицательной динамике. Последнюю неделю ежедневно более сотни жителей области получают положительные тесты на COVID-19.

Часть из заболевших удалось благополучно вылечить. 8 июня домой выписали 27 человек, всего же волгоградские врачи поставили на ноги 1428 пациентов. Но в стационарах все еще находятся около двух тысяч инфицированных, еще такое же число людей наблюдаются в больницах и ожидают результатов анализов. За период пандемии в Волгоградской области от коронавируса скончалось 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU