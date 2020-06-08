2020-06-08T10:39:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области: плюс 117 заболевших

На утро 8 июня 2020 года число заболевших COVID-19 достигло 4030 человек
Юлия Данильченко
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В Волгоградской области более 4 тысяч зараженных.В Волгоградской области более 4 тысяч зараженных.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Волгоградской области: по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на утро 8 июня 2020 года количество заболевших перевалило за четыре тысячи. Прирост за сутки – 117 человек. Всего же диагноз «ковид» поставили 4030 волгоградцам.

В общероссийской статистике регион стабильно держится в первой двадцатке субъектов по отрицательной динамике. Последнюю неделю ежедневно более сотни жителей области получают положительные тесты на COVID-19.

Часть из заболевших удалось благополучно вылечить. 8 июня домой выписали 27 человек, всего же волгоградские врачи поставили на ноги 1428 пациентов. Но в стационарах все еще находятся около двух тысяч инфицированных, еще такое же число людей наблюдаются в больницах и ожидают результатов анализов. За период пандемии в Волгоградской области от коронавируса скончалось 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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