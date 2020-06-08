В Волгограде владельцы летних кафе и сезонного общепита могут подать онлайн заявку на льготы

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:49:23+03:00

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Волгоградские предприниматели смогут подать заявку на оформление льгот онлайн. Специально для бизнесменов на главной странице администрации Волгограда организовали функциональный сервис (находится по ссылке). Воспользоваться услугами могут владельцы летних кафе, нестационарных торговых объектов, у которых есть договор на размещение точек, организаторы ярмарок и сезонного общепита.

Заполнить заявку просто: необходимо указать ФИО предпринимателя или наименование юрлица, ИНН, данные договора и указать необходимую меру поддержки. Их всего две. В первой предлагается снизить на 50% плату на период с 01.04.2020 по 30.09.2020 года. Вторая предполагает отсрочки платы по договору на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 года.

- Задать интересующие вопросы о мерах поддержки, и получить консультацию по заполнению формы, можно по телефонам: 8(8442) 30-13-52, 30-13-66,- сообщили в пресс-службе мэрии.

Помимо этого, организации, работа которых возможна в период пандемии, могут открыться, если получат разрешение в специальном разделе. Это позволит избежать лишних неприятностей в виде штрафов. Как показывает статистика, волгоградцы активно пользуются этой услугой: каждый день поступает около 20 заявок, уже одобрили порядка 4300.

ИСТОЧНИК KP.RU