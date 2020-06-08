В Волгограде поймали аферистку, скупающую телефоны за мнимую оплату

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:17:11+03:00

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В полицию Волгограда за последние два месяца поступило сразу несколько похожих заявлений: волгоградцев «кинули» на деньги во время покупки их телефонов. Во всех случаях мошенницей выступала женщина. Она находила объявление о продаже телефонов на сайтах, созванивалась с продавцами, приезжала на сделку, соглашалась на условия продавцов… А потом показывала им скриншот о якобы выполненной операции по переводу денежных средств на карту, забирала телефон и скрывалась.

- На самом деле деньги она не переводила, так как не вводила специальный код для подтверждения операций по переводу, - раскрывают подробности аферу в ГУ МВД по региону.

По такой схеме мошенница обманула 28-летнего парня из Центрального района Волгограда, и еще несколько жителей Волгоградской области. Сотрудники угрозыска по описанию и приметам нашли аферистку. Оказалось, что это дело рук 41-летней жительницы Краснооктябрьского района. К слову, она уже была судима ранее. Все украденные телефоны она успела продать.

- В настоящий момент принимаются меры к изъятию имущества потерпевших. Подозреваемая задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На нее уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и грозит ей за это до 5 лет колонии, - говорят в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU