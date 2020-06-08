2020-06-08T10:17:11+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали аферистку, скупающую телефоны за мнимую оплату

Женщина несколько месяцев «разводила» волгоградцев
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Присмотритесь, вы случайно не стали жертвой этой мошенницы?Присмотритесь, вы случайно не стали жертвой этой мошенницы?Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В полицию Волгограда за последние два месяца поступило сразу несколько похожих заявлений: волгоградцев «кинули» на деньги во время покупки их телефонов. Во всех случаях мошенницей выступала женщина. Она находила объявление о продаже телефонов на сайтах, созванивалась с продавцами, приезжала на сделку, соглашалась на условия продавцов… А потом показывала им скриншот о якобы выполненной операции по переводу денежных средств на карту, забирала телефон и скрывалась.

- На самом деле деньги она не переводила, так как не вводила специальный код для подтверждения операций по переводу, - раскрывают подробности аферу в ГУ МВД по региону.

По такой схеме мошенница обманула 28-летнего парня из Центрального района Волгограда, и еще несколько жителей Волгоградской области. Сотрудники угрозыска по описанию и приметам нашли аферистку. Оказалось, что это дело рук 41-летней жительницы Краснооктябрьского района. К слову, она уже была судима ранее. Все украденные телефоны она успела продать.

- В настоящий момент принимаются меры к изъятию имущества потерпевших. Подозреваемая задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На нее уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и грозит ей за это до 5 лет колонии, - говорят в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи детских поликлиник в Волгоградской области возобновляют плановый прием
Ирина Дубцова показала видео своего первого интервью в Волгограде
Под Волгоградом 7-месячный младенец обварился кипятком
Волгоград, Волжский и Камышин – лидеры по распространению коронавируса в регионе
На продукты, вещи, услуги и алкоголь волгоградец тратит 15 тысяч рублей в месяц
Под Волгоградом сделка двух фермеров закончилась перестрелкой
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 117 заболевших
В Волгограде владельцы летних кафе и сезонного общепита могут подать онлайн заявку на льготы
В Волгограде поймали аферистку, скупающую телефоны за мнимую оплату
Волгоградцев освободят от перчаток
За выходные патрули поймали на нарушениях 500 волгоградцев
Под Волгоградом на трассе пьяный водитель устроил сальто с переворотом на «двенашке»
На севере Волгограда пропал 39-летний дачник
Волгоградцы 8 июня остались без ТВ
Под Волгоградом водитель на «Дэу» сбил беспризорного 5-летнего мальчика
В Волгограде с 8 июня будут чаще ходить электрички
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 июня: более 4 тысяч заболевших
Коронавирус в Волгоградскую область продолжают завозить из Москвы
Волгоград, Камышин и Михайловка в лидерах: карта распространения коронавируса
В перинатальном центре Волгограда в июне родились четыре «королевские» двойни
Мужчина и женщина из Михайловки умерли от осложнений, вызванных коронавирусом
Неделя в Волгограде начнется с жары выше +30 градусов
С 1 июля работающие волгоградцы получат «прямые выплаты»
Под Волгоградом «Лада» протаранила «скорую»: пострадали 5 человек
Коронавирус в Волгоградской области: два человека умерли от COVID-19
Умер в "скорой": под Волгоградом в ДТП погиб 2-летний ребенок
Сотрудница ломбарда из Волгограда сдавала серебро под видом золота