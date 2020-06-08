Волгоградцев освободят от перчаток

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:17:11+03:00

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В Волгоград пришла жара. Вынужденные в период самоизоляции по коронавирусу носить маски волгоградцы задыхаются. Но еще хуже обстоит дело с ношением перчаток, руки в которых мокнут в первую же секунду. Дерматологи направили обращение в оперативный штаб с просьбой освободить волгоградцев от обязательного ношения перчаток, которые в данном случае только вредят и не спасают. Так как с каждым днем в Волгоградской области будет все жарче, губернатор Андрей Бочаров поручил до конца дня 8 июня рассмотреть и принять решение по этому вопросу. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, перчатки предлагают сделать не обязательным атрибутом коронавирусной безопасности, а добровольным. Альтернатива та же, что рекомендовали ранее - регулярно мыть руки и использовать антисептики.

Но это далеко не все послабления режима самоизоляции, которые ожидают волгоградцев в ближайшее время. Оперштаб до конца недели подготовит предложения дальнейшей отмене и смягчении ограничительных мер, конечно, с учетом мнения главного санитарного врача и облздрава.

А пока за голые руки в общественных местах волгоградцев продолжают штрафовать. Только за выходные составили пятьсот протоколов на нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU