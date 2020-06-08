2020-06-08T10:17:11+03:00
Общество

Волгоградцев освободят от перчаток

Оперативный штаб Волгоградской области рассмотрит возможность отмены обязательного ношения перчаток во время самоизоляции
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Маски оставят, а перчатки станут не обязательными.Маски оставят, а перчатки станут не обязательными.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Волгоград пришла жара. Вынужденные в период самоизоляции по коронавирусу носить маски волгоградцы задыхаются. Но еще хуже обстоит дело с ношением перчаток, руки в которых мокнут в первую же секунду. Дерматологи направили обращение в оперативный штаб с просьбой освободить волгоградцев от обязательного ношения перчаток, которые в данном случае только вредят и не спасают. Так как с каждым днем в Волгоградской области будет все жарче, губернатор Андрей Бочаров поручил до конца дня 8 июня рассмотреть и принять решение по этому вопросу. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, перчатки предлагают сделать не обязательным атрибутом коронавирусной безопасности, а добровольным. Альтернатива та же, что рекомендовали ранее - регулярно мыть руки и использовать антисептики.

Но это далеко не все послабления режима самоизоляции, которые ожидают волгоградцев в ближайшее время. Оперштаб до конца недели подготовит предложения дальнейшей отмене и смягчении ограничительных мер, конечно, с учетом мнения главного санитарного врача и облздрава.

А пока за голые руки в общественных местах волгоградцев продолжают штрафовать. Только за выходные составили пятьсот протоколов на нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи детских поликлиник в Волгоградской области возобновляют плановый прием
Ирина Дубцова показала видео своего первого интервью в Волгограде
Под Волгоградом 7-месячный младенец обварился кипятком
Волгоград, Волжский и Камышин – лидеры по распространению коронавируса в регионе
На продукты, вещи, услуги и алкоголь волгоградец тратит 15 тысяч рублей в месяц
Под Волгоградом сделка двух фермеров закончилась перестрелкой
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 117 заболевших
В Волгограде владельцы летних кафе и сезонного общепита могут подать онлайн заявку на льготы
В Волгограде поймали аферистку, скупающую телефоны за мнимую оплату
Волгоградцев освободят от перчаток
За выходные патрули поймали на нарушениях 500 волгоградцев
Под Волгоградом на трассе пьяный водитель устроил сальто с переворотом на «двенашке»
На севере Волгограда пропал 39-летний дачник
Волгоградцы 8 июня остались без ТВ
Под Волгоградом водитель на «Дэу» сбил беспризорного 5-летнего мальчика
В Волгограде с 8 июня будут чаще ходить электрички
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 июня: более 4 тысяч заболевших
Коронавирус в Волгоградскую область продолжают завозить из Москвы
Волгоград, Камышин и Михайловка в лидерах: карта распространения коронавируса
В перинатальном центре Волгограда в июне родились четыре «королевские» двойни
Мужчина и женщина из Михайловки умерли от осложнений, вызванных коронавирусом
Неделя в Волгограде начнется с жары выше +30 градусов
С 1 июля работающие волгоградцы получат «прямые выплаты»
Под Волгоградом «Лада» протаранила «скорую»: пострадали 5 человек
Коронавирус в Волгоградской области: два человека умерли от COVID-19
Умер в "скорой": под Волгоградом в ДТП погиб 2-летний ребенок
Сотрудница ломбарда из Волгограда сдавала серебро под видом золота