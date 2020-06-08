2020-06-08T09:54:01+03:00
Общество

За выходные патрули поймали на нарушениях 500 волгоградцев

В Волгоградской области продолжаются рейды по проверке правил перемещения и масочного режима
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцев ловят на дорогах и в парках.Волгоградцев ловят на дорогах и в парках.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Волгоградцы устали жить в режиме самоизоляции, который продолжается уже третий месяц. На дворе лето, жара. Так и тянет на улицу. Многие забывают написать уведомление, пренебрегают ношением масок и, тем более, перчаток. А нарушителей правил перемещения и масочного режима по-прежнему ловят межведомственные патрули из чиновников и полицейских. Только за прошедшие субботу и воскресенье в Волгограде, Волжском и районах области поймали 500 нарушителей режима, которые вышли из дома без документов или зашли в транспорт или магазин без масок и перчаток. При этом утром и вечером автобусы по-прежнему идут битком и мало кто в полной амуниции. Так что протоколов могло быть куда больше.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, немало среди нарушителей и юридических лиц, которые не побеспокоились о безопасности свои сотрудников и клиентов. Всем «опротоколенным» светят штрафы от тысячи рублей и выше. Размер суммы определяет суд.

Напомним, в Волгоградской области на сегодня почти четыре тысячи заразившихся коронавирусом. Режим самоизоляции действует по 16 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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