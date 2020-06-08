Под Волгоградом на трассе пьяный водитель устроил сальто с переворотом на «двенашке»

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:51:20+03:00

Пьяный водитель устроил опасные "покатушки" на трассе и сам же пострадал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще два водителя без прав на «восьмерках» улетели в кювет

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За одно утро 7 июня – в Волгоградской области сразу две «восьмерки» оказались в кювете. Правда с разницей в пять часов и одна в Новониколаевском районе, вторая – в Еланском.

Примерно в 05.50 ДТП с участием «ВАЗ-2108» произошло на проседлочной дороге «Куликовский-Хоперский-Новониколаевский». Машина перевернулась в кювет. Как выяснилось, за рулем был 16-летний подросток, который решил покататься, но не справился с управлением. С травмами он теперь в больнице.

А через пару часов - в 07.30 – еще одна «восьмерка» оказалась в кювете дороги «Самойловка-Елань-Преображенская». В этой аварии виновником оказался 20-летний парень, который сел за руль пьяным и тоже не справился с управлением.

- Травмы получили сам виновник ДТП и его 25-летний пассажир, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А в Михайловском районе 25-летний водитель устроил опасный дрифт рейтинг на трассе Р-22 «Каспий». Догонялся в состоянии алкогольного опьянения до того, что не справился с управлением и совершил опрокидывание на встречную полосу движения с разворотом.

- Водителя увезли с травмами с места ДТП, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU