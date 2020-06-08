2020-06-08T09:30:12+03:00
Происшествия

На севере Волгограда пропал 39-летний дачник

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Юлия Данильченко
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С 4 июня 2020 года в Волгограде разыскивают 39-летнего Дмитрия Милохина. До момента исчезновения мужчина находился в СНТ «Наука-2» в Советском районе города-героя. В начале лета он ушел в неизвестном направлении и больше на связь не выходил. Сейчас к поискам пропавшего подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они просят горожан сообщить любую важную информацию о местонахождении Дмитрия. По словам добровольцев, он нуждается в медицинской помощи.

Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

- Рост Дмитрия Милохина -184 сантиметра, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой и серые глаза. В день пропажи на нем была сине-фиолетовая футболка, синие штаны, серые галоши, - рассказали «КП-Волгоград» добровольцы поискового отряда.

Телефон для связи: 8(906)-167-94-44 (Наталья), также информацию можно сообщить по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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