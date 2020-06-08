Волгоградцы 8 июня остались без ТВ

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:07:41+03:00

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С утра в понедельник, 8 июня, включившие телевизоры жители Волгограда, не смогли посмотреть новости, любимые передачи и сериалы. Отключение телевизионного и радиосигнала временное. Так что на весть день без ТВ волгоградцы не останутся. Профилактика на станциях, требующая отключения передающего оборудования, продлится с 8 по 14 июня и затронет Волгоград и несколько районов Волгоградской области – Михайловский, Клетский, Суровикинский. Так, 8 июня радио и телевидение не работают до 12 часов утра.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном филиале РТРС, кратковременные перерывы трансляции ТВ и радио в Волгоградской области продлятся до 14 июня. Так, 10 июня в Волгограде с 9 до 15 часов погрузится в молчание Радио Спутник 105,1. В Михайловке часть телеканалов поочередно пропадут с 4 утра до 13 часов 9 и 10 июня, а 11 и 12 июня не будут работать две радиостанции. Жители Суровикино не смогут посмотреть телевизор 13 и 14 июня – отключат поочередно каналы первого и второго мультиплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU