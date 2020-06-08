Под Волгоградом водитель на «Дэу» сбил беспризорного 5-летнего мальчика
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на дороге сбили 5-летнего ребенка. Сбил 22-летний водитель «Дэу Нексия». Хотя молодой человек предпринял все попытки, чтобы избежать наезда. Но ребенок выскочил на дорогу буквально под колеса.
Случилось это, как сообщают в ГУ МВД по региону, 7 июня примерно в 16.45 в городе Краснослободске на улице Московской. Ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте, причем рядом с ним не было взрослых. Мальчишка сам бегал по округе.
К счастью, удар оказался не сильным. Ребенок жив, но получил небольшие травмы и его госпитализировали.
А вечером того же дня в том же Среднеахтубинском районе под колеса попала 74-летняя бабушка. Ее сбила «Нива» у строения №36В. Водитель машины сдавал задним ходом и в темноте не увидел пенсионерку. Причем не только не увидел, но и не заметил даже, что сбил ее. Водитель просто уехал с места ДТП.
- В результате ДТП пострадавшей в больнице оказана помощь, от госпитализации отказалась. Водителя – виновника ДТП разыскивают, - уточняют в региональном Главке.
ИСТОЧНИК KP.RU