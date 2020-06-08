2020-06-08T08:28:02+03:00
Общество

В Волгограде с 8 июня будут чаще ходить электрички

Пригородные поезда переводят на ежедневный график
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электрички будут чаще ходить в выходные. Фото: ПривЖДЭлектрички будут чаще ходить в выходные. Фото: ПривЖД
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В Волгоградской области вновь добавят транспорта, который перевозит пассажиров в период самоизоляции. С понедельника, 8 июня 2020 в регионе увеличат периодичность курсирования нескольких пригородных поездов. Две электрички добавят в расписание. На ежедневный график переходят еще семь. В основном это городские электрички, следующие от Тракторного до станций Канальная и Шпалопропитка, а также поезд до Котельниково. Такое решение принял облкомдортранс.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД, с 8 июня в ежедневном расписании будут электрички №6201 Тракторная Пасс. - Канальная (с отправлением в 6.11), №6204 Канальная - Волгоград-1 (в 12.45), №6311 Тракторная Пасс. - Шпалопропитка (в 14.14), №6312 Шпалопропитка – Тракторная Пасс. (в 10:35) и - №6418 Шпалопропитка – Тракторная Пасс. (в 15.48).

Кроме того, в расписании электричек появится поезд №6315 Тракторная Пасс. – Волгоград-1, который будет каждый день отходить от конечной в 17:43. А по рабочим дням - поезд №6319 Волгоград-1 – Шпалопропитка с отправлением в 20.20..

На котельниковском направлении каждый день будут ходить пригородный поезд №6211 Волгоград-1 – Котельниково с отправлением в 18.16 и обратно – поезд №6212 будет отходить в 4:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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