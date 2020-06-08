Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 июня: почти 4 тысячи заболевших

8 Июнь 2020 2020-06-07T18:54:04+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгограде и области на 8 июня 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгограде и области на 8 июня 2020 года

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Каждый день в Волгоградской области увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией. Эта цифра уже приблизилась к четырем тысячам. На утро 8 июня 2020 года количество инфицированных выросло на 119 человек. В области официально 3913 жителям поставили диагноз «ковид». Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгоградской области на 8 июня 2020 года

За минувшие сутки в статистику летальных исходов прибавилось еще два случая. Оба погибших – из Михайловки. Женщина заразилась коронавирусом и обратилась за медпомощью лишь на четвертые сутки, а мужчина привез инфекцию из Москвы. Они скончались от осложнений, которые вызвала пневмония. У погибших были хронические заболевания.

COVID-19 проник во все районы Волгоградской области. Больше всего случаев выявили в городе-герое – плюс 44. В Камышине и Михайловке по 11 новых заболевших, а в Волжском – плюс 9. За сутки коронавирус нашли у трех детей до 14 лет. По данным оперштаба, в регион все еще завозят инфекцию из эндемичных регионов, в основном из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU