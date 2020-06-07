Коронавирус в Волгоградскую область продолжают завозить из Москвы

7 Июнь 2020 2020-06-07T18:54:47+03:00

Изменить размер текста: A A

7 июня оперштаб сообщил актуальную информацию о вновь заболевших COVID-19 жителях Волгоградской области. Коронавирус подтвердился у трех детей до 14 лет и у одного подростка до 17 лет. Еще 13 человек в возрасте до 29 лет заразились инфекцией за эти сутки. Больше всего пациентов, поступивших в стационары, люди от 30 до 49 лет. Диагноз «ковид» поставили еще 33 волгоградцам в возрасте от 50 до 64 лет, остальные 28 заболевших старше 65-ти.

- 3 случая – это заразившиеся COVID-19, которые прибыли в Волгоградскую область из других регионов России (Москва), 42 случая – выявленные по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией, в 74 случаях больные выявлены при обращении за медицинской помощью, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Все, кто контактировал с заразившимися, находятся на двухнедельном карантине под наблюдением врачей. У всех возьмут анализы, в случае положительного результата госпитализируют.

ИСТОЧНИК KP.RU