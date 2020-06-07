Волгоград, Камышин и Михайловка в лидерах: карта распространения коронавируса
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области приближается к четырем тысячам. Каждый день прирост более сотни человек. 7 июня заболевших стало на 119 человек больше. В Михайловке, по информации оперштаба, два летальных исхода за сутки. Всего в Волгоградской области 3913 человек с диагнозом «ковид», 23 смерти.
Карта распространения коронавируса в Волгоградской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В лидерах остается Волгоград – плюс 44 новых пациента. В Волжском – плюс 9 случаев. По районам первые два места занимают Камышинский и Михайловский, там сразу по 11 инфицированных. Во Фролово и Серафимовиче по 8 и 7 заболевших за сутки, в Ленинском и Урюпинском районах – плюс 5, в Чернышках – плюс 4, по 3 в Даниловском, Нехаевском и Суровикинском районах. В Иловле – плюс 2 новых пациента, и по оному в Городищенском, Котельниковском, Кумылженском и Свтлоярском районах.
В области до 16 июня действует режим самоизоляции, волгоградцы обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU