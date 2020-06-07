В перинатальном центре Волгограда в июне родились четыре «королевские» двойни

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:45:37+03:00

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Каждый месяц сотрудники Волгоградского перинатального центра №2 принимают 300-400 рожениц. Июнь 2020 года начался плодотворно: лишь за первые пять дней в роддоме на свет появились сразу четыре «королевские» двойни! Это очень редкие близнецы – мальчик и девочка, как две капли воды похожие друг на друга.

Как рассказали «КП-Волгоград» сотрудники ВОКПЦ №2, первые летние чудо-малыши родились строго по расписанию - 1 июня. Всего в тот день в Волгограде стало больше на 11 мальчиков и 10 девочек. Вторая двойня увидела мир 4 июня. Тогда же в центре появились 6 мальчиков и 10 девочек, в том числе очаровательные двойняшки. Буквально на днях, 5 июня, в городе-герое случилось небывалое пополнение – сразу две «королевские» двойни порадовали родителей и медперсонал своим появлением.

- Мы поздравляем счастливых мам и пап, - обратились сотрудники ВОКПЦ №2 к волгоградским семьям, в которых будут расти «королевские» детишки.

ИСТОЧНИК KP.RU