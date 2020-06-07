2020-06-07T14:20:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Мужчина и женщина из Михайловки умерли от осложнений, вызванных коронавирусом

У пациентов обнаружили пневмонию и ряд хронических заболеваний
Юлия Данильченко
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Пациентов не удалось спасти.Пациентов не удалось спасти.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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7 июня оперштаб сообщил о двух летальных случаях от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Жертвами COVID-19 стали жители города Михайловка. 58-летняя женщина обратилась за медицинской помощью не сразу, а лишь на четвертые сутки после первых признаков заболевания. Ее госпитализировали в ЦРБ, где взяли анализы и поставили диагноз «ковид». Течение заболевания было стремительным. В день поступления у пациентки уже развилась двусторонняя пневмония. Более того, женщина страдала хроническими заболеваниями.

Второй погибший – 49-летний мужчина, который вернулся из Москвы почувствовал недомогание. После этого он обратился в больницу, ему поставили пневмонию.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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