Неделя в Волгограде начнется с жары выше +30 градусов

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:50:03+03:00

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В Волгограде и области наступили по-настоящему летние деньки. Синоптики Gismeteo прогнозируют, что о прохладной погоде и дождях в ближайшие пару недель можно и не мечтать: в городе-герое установится знойная жара. Уже завтра, 8 июня, в обед температура поднимется до +30 градусов, а на открытом солнце будет куда выше. На прогулку стоит захватить защитный крем, воду и головной убор.

Во вторник и среду станет только жарче: до +33 градусов. С четверга по субботу температура достигнет рекордных показателей за неделю: волгоградцам предстоит +36-градусное пекло. Зато к вечеру и ночью эти дни сохранится приятная прохлада в районе от +15 до +22 градусов. В такую погоду по традиции хочется рвануть на пляж и охладиться в реке, но не стоит торопиться: в регионе действует режим самоизоляции. Откроются ли прибрежные места отдыха – пока вопрос открытый.

ИСТОЧНИК KP.RU