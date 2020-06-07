С 1 июля работающие волгоградцы получат «прямые выплаты»

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:59:56+03:00

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Уже с 1 июля 2020 года в Волгоградской области упростится порядок получения пособий для работающих волгоградцев. Жители региона смогут оценить формат «прямых выплат» от Фонда социального страхования. Речь идет о таких категориях граждан, которые имеют право на компенсацию по причине временной нетрудоспособности или на период лечения из-за производственной травм (дополнительный отпуск и оплата проезда). Удобнее выплаты станет получать мамам.

- По информации регионального комитета социальной защиты населения, новый порядок выплат коснется единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, пособия по беременности и родам; единовременного пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Средства перечислят на банковский счет или почтовым переводом – кому как удобно. Подробности можно уточнить сайте Волгоградского регионального отделения фонда социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU