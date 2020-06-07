Под Волгоградом «Лада» протаранила «скорую»: пострадали 5 человек

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:53:30+03:00

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6 июня в Волгоградской области произошла крупная авария с участием «скорой помощи». Около десяти часов ночи водитель неотложки ехал по трассе в Иловлинском районе. Внутри «Газели» находились еще два человека. Маяки были включены – врачи ехали на вызов или везли пациента в больницу. На 890-ом километре магистрали в «скорую» врезалась «Лада Ларгус».

- 34-летний водитель за рулем «Лада Ларгус» двигался со стороны Волгограда в сторону Москвы и не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с движущейся в попутном направлении «Газелью», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге сразу пять человек попали на больничные койки: госпитализировали водителей 34 и 36 лет, 42-летнего пассажира «Лады», 52-летнего ии 34-летнего пассажиров «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU