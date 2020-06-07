2020-06-07T10:29:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области: + 119 заболевших и 2 смерти

На утро 7 июня 2020 года число инфицированных COVID-19 достигло 3913 человек
Юлия Данильченко
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Число заболевших приближается к четырем тысячам.Число заболевших приближается к четырем тысячам.
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области неумолимо приближается к четырем тысячам: на утро 7 июня 2020 года прирост за сутки составил 119 новых пациентов, а общее количество зараженных - 3913 человек. Регион стабильно держится в первой двадцатке по отрицательной динамике.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Волгоградской области на 7 июня плюс 2 новых смертельных случая. Всего же от COVID-19 погибло 23 человека. При этом из больниц сегодня выписали всего одного полностью выздоровевшего волгоградца. За период пандемии врачи сумели вылечить 1401 пациента. По-прежнему в больницах под наблюдением находятся почти две тысячи человек – у них подозревают коронавирус. Более двух тысяч проходят лечение с уже поставленным диагнозом «ковид».

ИСТОЧНИК KP.RU

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