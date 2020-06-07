Умер в "скорой": под Волгоградом в ДТП погиб 2-летний ребенок

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:35:14+03:00

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Авария, унесшая жизнь 2-летнего малыша, произошла 6 июня около двенадцати часов дня в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка, предполагаемым виновником ДТП стал 48-летний водитель «Рено Логана». Именно он нарушил безопасную дистанцию, когда ехал со стороны Волгограда в сторону Ростова-на-Дону. Примерно на 86-ом километре мужчина разогнался и врезался в «Мерседес Актрос».

2-летний малыш получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали «скорую помощь». Врачи успели приехать на место аварии в считанные минуты, маленький пассажир был еще жив.

- Ребенок скончался при транспортировке в карете скорой медицинской помощи, - пояснили подробности в пресс-службе ГУ МВД по области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU