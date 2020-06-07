Умер в "скорой": под Волгоградом в ДТП погиб 2-летний ребенок
Авария, унесшая жизнь 2-летнего малыша, произошла 6 июня около двенадцати часов дня в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка, предполагаемым виновником ДТП стал 48-летний водитель «Рено Логана». Именно он нарушил безопасную дистанцию, когда ехал со стороны Волгограда в сторону Ростова-на-Дону. Примерно на 86-ом километре мужчина разогнался и врезался в «Мерседес Актрос».
2-летний малыш получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали «скорую помощь». Врачи успели приехать на место аварии в считанные минуты, маленький пассажир был еще жив.
- Ребенок скончался при транспортировке в карете скорой медицинской помощи, - пояснили подробности в пресс-службе ГУ МВД по области.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU