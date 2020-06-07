Сотрудница ломбарда из Волгограда сдавала серебро под видом золота

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:25:38+03:00

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Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор жительнице Волгограда, которую обвиняли в хищении. Женщина работала в ломбарде товароведом-оценщиком и воспользовалась своим положением, чтобы заработать боле полумиллиона рублей. Схема была простая: волгоградка составляла договоры с продавцами, которые ничего об этом не знали, и от их лица сдавала обычное серебро по цене золота с соответствующим оформлением.

- После этого она брала себе денежные средства, полагающиеся к выплате по данным фиктивным договорам, в результате указанных действий организации причинен материальный ущерб на сумму 548550 рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Служитель Фемиды приговорил волгоградку к двум годам тюрьмы, но так как у нее есть несовершеннолетний ребенок, отбывание наказания отложили на несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU