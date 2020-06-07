В Волгоградской области разыскивают 29-летнего жителя Адыгеи

7 Июнь 2020 2020-06-07T08:56:17+03:00

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С 28 мая 2020 года родные и близкие 29-летнего Дмитрия Токарева ничего не знают о его местонахождении. В тот день молодого мужчину, проживавшего в городе Майкоп в Республике Адыгея, видели в последний раз. На связь Дмитрий так и не выходил.

Фото: Лиза Алерт.

Сейчас к поискам пропавшего подключились не только правоохранительные органы, но и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт». Есть предположения, что Дмитрий Токарев мог уехать в Волгоградскую область, поэтому искать его будут и в этом регионе. Также отмечено, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

- Рост около 190 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-зелёные, волосы тёмно-русые. Во что был одет и что взял с собой – неизвестно. Просим помощи у всех, кто мог видеть мужчину, сообщите об этом по телефонам: 8(918)-429-19-79 или «112», - обратились к волгоградцам волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU