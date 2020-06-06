2020-06-06T22:33:05+03:00
Общество

«Брэйнштормить почаще»: Елена Исинбаева оригинально поздравила с днем русского языка

Двукратная олимпийская чемпионка из Волгограда посетовала на то, что русскую речь упрощают и обедняют
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Спортсменка Елена Исинбаева придумала оригинальное поздравление.Спортсменка Елена Исинбаева придумала оригинальное поздравление.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В день рождения Пушкина двукратная олимпийская чемпионка из Волгограда Елена Исинбаева оригинально поздравила поклонников с Днем русского языка и посетовала на то, что в последнее время русскую речь упрощают и обедняют. А в первых словах необычного поздравления напомнила о ставшей вечным мемом речи «Фром май харт» Виталия Мутко перед ЧМ-2018.

- Ну что, дорогие мои, фоловеры! Фром дип оф май хард, я поздравляю вас с этим ивентом. Думаю А.С. Пушкин сильно удивился бы новым словам в русской речи, - написала Елена Иснбаева в своем инстаграме.

Под фотографией с томиком Пушкина спортсменка из Волгограда собрала такой набор слов, которые многие сочли бы полной абкадаброй. На деле же они все чаще используются в современной речи.

- Нам рассказывают инсайты, объясняют юзабилити тем или иным девайсом, меняют майн стэт, просят не фрастрейтить, оберегаться факапов, искать тригерные точки, брейнштормить почаще, обращать внимание на косты в магазинах. В рестартах нарезают колбаску слайсами и т.д. Мне иногда становится обидно, что мы упрощаем и обедняем свою русскую речь. Ведь язык у нас очень богатый и красивый! – считает олимпийская чемпионка, которая недавно отметила свое 38-летие.

- Я половину не поняла, что вы написали, - смеются в ответ поклонники.

При этом многие соглашаются с тем, что русский язык настолько заполонили различные заимствования, что «будто не в России живём».

isinbaevayelenaisinbaevayelena
Сегодня в России отмечают день Русского языка! Ну что, дорогие мои, фоловеры! Фром дип оф май хард, я поздравляю вас с этим иветном Думаю А.С. Пушкин, сильно удивился бы новым словам в русской речи. Нам рассказывают инсайты, объясняют юзабилити тем или иным девайсом, меняют майн стэт, просят не фрастрейтить, оберегаться факапов, искать тригерные точки, брэйнштормить почаще, обращать внимание на косты в магазинах. В рестартах нарезают колбаску слайсами и т.д. Мне иногда становится обидно, что мы упрощаем и обедняем свою русскую речь. Ведь язык у нас очень богатый и красивый! Согласны?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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