Волгоградец заплатит 5 тысяч за то, что укусил за нос жену

6 Июнь 2020 2020-06-06T21:05:00+03:00

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Настоящая семейная драма разыгралась в городе Фролово Волгоградской области. Между 55-летним Василием З. и его экс-супругой кипели такие страсти, что однажды мужчина взял да и укусил свою бывшую жену за нос. Прихватил намеренно, сильно, женщине было и больно, и обидно. На мужа завели административное дело за побои. Спустя два года Фроловский городской суд вынес решение: мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

- Свою вину мужчина в судебном заседании признал и раскаялся в содеянном, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе суда города Фролово.

Судья учла все обстоятельства семейной драмы, личность виновного и его финансовое положение, и решила, что экс-супруг отделается минимальным наказанием. Штраф за побои может быть в шесть раз выше, а альтернативой ему могли быть арест до 15 суток или до 120 часов обязательных работ. Правда, решение это еще не вступило в силу и его могут оспорить.

ИСТОЧНИК KP.RU