2020-06-06T20:05:58+03:00
Общество

На севере Волгограда идет ремонт ливневки

Из-за этого перерыли проспект Ленина в районе Тарифной
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На проспекте Ленина меняют ливневый коллектор. Фото: мэрияНа проспекте Ленина меняют ливневый коллектор. Фото: мэрия
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В субботу рабочие МБУ «Северное» приступили к замене той части ливневого коллектора на проспекте Ленина, которая проходит на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. В месте примыкания улицы Тарифной к Первой продольной магистрали старая труба диаметром 300 мм забилась мусором, камнями и в итоге разрушилась. Сегодня рабочие демонтировали негодный коллектор. Теперь им предстоит уложить новый канал для отвода дождевой воды.

Как рассказали в мэрии, новый коллектор будет из долговечных полимерных материалов. Так что перерывать проспект Ленина не придется еще много лет. После дорожники восстановят дорогу по стандартному принципу – сначала щебеночно-песчаное основание, затем два слоя асфальтобетона. Все это планируют сделать за одни выходные. Ведь пока меняют коллектор, проезжая часть главного проспекта города на этом участке сузилась вдвое, а троллейбусы и вовсе на два дня заменили скоростные трамваи. Ходят они с 6.30 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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