Волгоградцы по часу стоят пробке у «Акварели»

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:56:34+03:00

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Несмотря на продолжающиеся ограничения по коронавирусу на улицах Волгограда в субботу, 6 июня, очень много людей. Уровень самоизоляции опустился до 2,2 балла. Немало и машин на дорогах, многим даже пришлось постоять в пробках. А тем автомобилистам, которые направляются по Второй продольной в южные районы города, с самого утра приходится стоять в часовом заторе перед поворотом на ТРЦ «Акварель». Из-за того, что в Советском районе идут дорожные работы в тоннеле, частично перекрыта проезжая часть. Планы многих автомобилистов оказались нарушены.

Ка сообщает «КП-Волгоград», к вечеру движение затруднено на участке от СХИ в Советском районе до улицы Санаторной в Кировском. Часть этого пути машины больше стоят, чем едут. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» затруднено движение транспорта и на улице Автомобилистов. При этом общий уровень пробок в Волгограде оценивается всего в два балла.

ИСТОЧНИК KP.RU