Волгоградцы по часу стоят пробке у «Акварели»
Несмотря на продолжающиеся ограничения по коронавирусу на улицах Волгограда в субботу, 6 июня, очень много людей. Уровень самоизоляции опустился до 2,2 балла. Немало и машин на дорогах, многим даже пришлось постоять в пробках. А тем автомобилистам, которые направляются по Второй продольной в южные районы города, с самого утра приходится стоять в часовом заторе перед поворотом на ТРЦ «Акварель». Из-за того, что в Советском районе идут дорожные работы в тоннеле, частично перекрыта проезжая часть. Планы многих автомобилистов оказались нарушены.
Ка сообщает «КП-Волгоград», к вечеру движение затруднено на участке от СХИ в Советском районе до улицы Санаторной в Кировском. Часть этого пути машины больше стоят, чем едут. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» затруднено движение транспорта и на улице Автомобилистов. При этом общий уровень пробок в Волгограде оценивается всего в два балла.
ИСТОЧНИК KP.RU