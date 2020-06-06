Мэрия Волгограда даст скидку организаторам ярмарок

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:16:53+03:00

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Коронавирус и введенные из-за него карантинные ограничения больно ударили по многим видам бизнеса. Не стала исключением и ярмарочная торговля. Администрация Волгограда решила поддержать организаторов ярмарок, включенных в единый реестр малого и среднего предпринимательства, и утвердила дополнительные меры поддержки. Городские власти вдвое снизили плату по договору за период с 1 апреля по 30 сентября, плюс дают отсрочку платежей до конца года. Постановление вступило в силу 6 июня.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, плюс к этому воспользовавшиеся отсрочкой коммерсанты могут внести платеж за 2020 год поэтапно в течение 2021 года.

Такие же меры предусмотрены в Волгограде для владельцев нестационарных торговых точек и летних кафе. По данным чиновников, воспользоваться этим смогут около шестисот предпринимателей.

Может ли организация или предприятие получить поддержку от государства в период пандемии, можно узнать по телефонам: 8-800-302-32-03 и (8442) 32-00-05.

ИСТОЧНИК KP.RU