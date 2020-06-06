Без документов, маски и перчаток: на волгоградцев составили еще 278 протоколов

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:30:27+03:00

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Межведомственные патрули в составе чиновников, Роспотребнадзора и полицейских продолжают шагать по улицам Волгограда, Волжского и других городов и поселков области. В пятницу число «опротоколенных» выросло по сравнению с предыдущими днями. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, за отсутствие разрешительных документов, масок и перчаток в Волгоградской области накануне с поличным поймали 278 нарушителей правил перемещения и масочного режима. Им грозят штрафы от тысячи рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ за несоблюдение карантинных ограничений по коронавирусу.

Напомним, с 5 июня у жителей Волгоградской области есть уже 17 причин на то, чтобы выйти из дома. Теперь в уведомление помимо прочего можно вписать еще один уважительный повод – поездку к работодателю с целью трудоустройства. Кроме того, с собой по-прежнему нужно носить паспорт. Зато тех, кто будет заниматься организацией голосования по времени и конституции, ограничения теперь не касаются.

Маски в общественных местах тоже обязательны, а вот необходимость ношения перчаток вскоре могут и отменить - с такой просьбой обратились в оперштаб волгоградские дерматологи.

ИСТОЧНИК KP.RU