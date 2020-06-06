В Волгоградской области разбился школьник на мопеде

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:54:30+03:00

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Летом на дорогах Волгоградской области появляется немало велосипедистов и мотоциклистов. Школьники на каникулах гоняют на скутерах и мопедах еще советского времени. К сожалению, нередки и аварии с их участием. Только за минувшие сутки в ДТП попали 8-летний школьник на мопеде и 29-летний мотоциклист. Мальчик разбился на стареньком «Рига-5» в Михайловке. В девятом часу вечера он не справился с железным конем на улице Туркменской. Мопед опрокинулся - школьник с травмами в больнице.

А в шесть вечера на дороге Красный Яр – Тетеревятка в Жирновском районе Волгоградской области в ДТП пострадал мотоциклист. 29-летний мужчина также не справился со своей «Хондой». Мотоцикл вылетел на обочину и там опрокинулся.

Как сообщили «КП-Волгоград» в главке МВД России по региону, в результате ДТП молодой мужчина получил серьезные травмы. Сейчас он также в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU