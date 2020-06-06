В Волгоградской области разбился школьник на мопеде
Летом на дорогах Волгоградской области появляется немало велосипедистов и мотоциклистов. Школьники на каникулах гоняют на скутерах и мопедах еще советского времени. К сожалению, нередки и аварии с их участием. Только за минувшие сутки в ДТП попали 8-летний школьник на мопеде и 29-летний мотоциклист. Мальчик разбился на стареньком «Рига-5» в Михайловке. В девятом часу вечера он не справился с железным конем на улице Туркменской. Мопед опрокинулся - школьник с травмами в больнице.
А в шесть вечера на дороге Красный Яр – Тетеревятка в Жирновском районе Волгоградской области в ДТП пострадал мотоциклист. 29-летний мужчина также не справился со своей «Хондой». Мотоцикл вылетел на обочину и там опрокинулся.
Как сообщили «КП-Волгоград» в главке МВД России по региону, в результате ДТП молодой мужчина получил серьезные травмы. Сейчас он также в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU