В Волгограде 76 водителей оштрафовали за тонировку

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:07:01+03:00

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Инспекторы ГИБДД вновь устроили массовые проверки тонированных машин на дорогах Волгограда. За время рейда остановили 87 водителей – нарушителей. Кто-то не пристегнул ремни безопасности, на чьих-то автомобилях не читались номера, у одного не оказалось водительских прав. Большинство же волгоградских автомобилистов попались на слишком темной тонировке – таких оказалось 76 человек. Они заплатят по 500 рублей штрафа. При этом двое оказались злостными нарушителями, которые не исполнили ранее вынесенное требование. Теперь им грозит не просто штраф, а арест на 15 суток.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, двое водителей не устранили технические недостатки в установленный срок и привлечены к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Напомним, согласно требованиям техрегламента, заднее стекло машины может быть затонировано как угодно, нет ограничений и для боковых стекол. А вот к остальным особые требования: сверху на лобовом стекле может быть наклеена полоса не более 14 сантиметров, а на ветровом и передних боковых стеклах пленка должна пропускать не менее 70% света.

ИСТОЧНИК KP.RU