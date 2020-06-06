В Волгограде столкнулись две иномарки и «Камаз»

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:44:34+03:00

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Страшная авария с участием двух иномарок и «Камаза» произошла вечером в пятницу, 5 июня, на Третьей продольной в Краснооктябрьском районе Волгограда. В пятом часу Hyundai Solaris под управлением 37-летнего мужчины мчался по трассе в сторону центра города. По предварительным данным, в районе дома №234 по улице Менделеева иномарка вылетела на встречку, где сначала столкнулась с японским кроссовером Mitsubishi Outlander, а затем врезалась в «Камаз» с прицепом. От удара машину развернуло поперек дороги и вынесло на обочину. Передняя часть устроившей аварию иномарки буквально превратилась в груду железа. Водитель чудом остался жив, он получил серьезные травмы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 37-летнего водителя Hyundai Solaris с места ДТП на карете скорой увезли в больницу.

Иномарка превратилась в груду железа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU