Более 2700 окон заменят летом в школах Волгограда

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:10:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Едва отзвучал последний звонок, как в школах Волгограда приступили к ремонту. Обновление крыш и замена окон уже началось в 16 образовательных учреждениях. Всего же летом подлатают кровлю в 48 школах, лицеях и гимназиях. А новенькие пластиковые стеклопакеты после каникул будут встречать детей в 222 волгоградских школах, детсадах и центрах дополнительного образования.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, больше всего стеклопакетов выделили в этом году школам № 3 и №1 Тракторозаводского района Волгограда. В школе №3 обновят 51 окно, в том числе в буфете, спортзале и в туалетах. А в первой школе появится 43 окна. Помимо кабинетов, обновление затронет музей и актовый зал.

Всего в 2020 году в образовательных учреждениях установят более 2700 новых окон. Стеклопакеты заменят в 96 школах, в 121 детском саде, в ДЮЦе Краснооктябрьского района и центрах детского творчества Дзержинского и Кировского. При этом обновят далеко не все окна в здании сразу. Приоритет за помещениями, где старые окна находятся в совсем уже плачевном состоянии. В целом же за пять лет в Волгограде обновили около 14 тысяч школьных и детсадовских окон.

ИСТОЧНИК KP.RU