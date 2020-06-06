В Волгоградской области раскрыли зарплаты руководства госучреждений

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:47:58+03:00

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Заглянуть в чужой кошелек интересно многим. Тем более, если речь идет о зарплатах чиновников, депутатов и руководителей бюджетных учреждений, которых содержат на деньги налогоплательщиков. На днях управление делами администрации Волгоградской области опубликовало информацию о среднемесячной заработной плате руководства своих подведомственных структур по итогам 2019 года. Заработок директоров, их замов и главбухов колеблется в пределах 50 – 100 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, речь идет о трех госучреждениях в подчинении управделами обладминистрации. Больше всех здесь зарабатывает директор исполнительной дирекции Сергей Воцко. Он чуть-чуть не дотянул до сотни тысяч – в среднем в 2019 году его заработная плата составила 99,47 тысячи рублей. Двое его замовв среднем получали 82 – 84 тысячи в месяц, а главбух – чуть более 72 тысяч.

Почти такой же уровень зарплат у руководства Дирекции по материально-техническому и хозяйственному обеспечению областной администрации. Директор Валерий Андроник получал в среднем 96,5 тысячи рублей, замы и главбух – от 72 до 84 тысяч.

В дирекции по обеспечению деятельности областной общественной палаты и уполномоченных зарплаты оказались скромнее. Директор Ирина Шарипова в среднем зарабатывала в прошлом году 73,47 тысячи рублей, ее замы – от 47 до 59 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU