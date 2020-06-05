2020-06-05T22:32:45+03:00
Общество

Экспертизу по дому на Мира,13 в Волгограде рассмотрят в суде

Госжилнадзор пытается узаконить капитальный ремонт здания
Екатерина МАЛИНИНА
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У дома осыпаются балконы.У дома осыпаются балконы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Скандал вокруг дома по улице Мира, 13 получил новый виток. Суд рассмотрит заключение независимой экспертизы по состоянию здания. От ее легитимности зависит судьба капремонта.

Еще в 2018 году межведомственная комиссия признала, что здание не аварийное. Планы по капремонту перенесли с 2026 года на 2020-2022 годы. Сейчас идут проектно-изыскательные работы, которые покажут необходимый перечень задач. Госжилнадзор со своей стороны требует соблюдения буквы закона. Необходима легитимная независимая экспертиза.

- Такая экспертиза в настоящее время и проведена в рамках судебного заседания, которое вызвало общественный резонанс. В начале следующей недели ожидается рассмотрение данного заключения в рамках судебного заседания. После этого межведомственная комиссия вновь вынесет решение, используя в качестве обоснования данное заключение, - пояснила начальник инспекционного отдела инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области Надежда Бочарова.

Правда, известный общественник Валерий Котельников считает, что у власти одна цель - отобрать здание в престижном месте у жильцов.

Но по словам администрации, новое решение комиссии, которое признает дом не аварийным, позволит продолжить работы и приступить к капремонту, а не украсть

- На днях прочитал информацию о подготовке капремонта жилого дома по ул.Мира 13, ну подумал, наконец то будет приведён в порядок объект культурного наследия, которым мы гордимся. Прекрасно, что проявлена администрацией и Фондом капремонта воля по внеочередному восстановлению облика самой первой послевоенной улицы города. Надеюсь, что и сам капремонт будет проведён с учетом соблюдения законодательства о культурном наследии, - поделился мнением Михаил Норкин, член правления Волгоградской областной организации Общественной организации «Союз архитекторов России»

ИСТОЧНИК KP.RU

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