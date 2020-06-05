В Волгоградской области налоговая открывает двери

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:05:59+03:00

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Режим самоизоляции в Волгоградской области пока действует по 16 июня. Что будет дальше – большой вопрос, в том числе для властей. Все зависит от ситуации по коронавирусу. Однако уже с 15 июня 2020 года налоговые инспекции региона после долгого перерыва открывают свои двери и начинают вести личный прием и обслуживание в операционных залах.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областной УФНС, пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, принимать в налоговой волгоградцев будут исключительно по предварительной записи. Забронировать время можно через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Все меры эпидемиологической безопасности в ФНС обеспечат – это регулярная дезинфекция, и интервал, и проветривания. А пропуском внутрь станут маски и перчатки. И все же по возможности волгоградцев просят использовать онлайн-сервисы – их на сайте nalog.ru более полусотни.

ИСТОЧНИК KP.RU