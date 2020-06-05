В Волгоградской области налоговая открывает двери
Режим самоизоляции в Волгоградской области пока действует по 16 июня. Что будет дальше – большой вопрос, в том числе для властей. Все зависит от ситуации по коронавирусу. Однако уже с 15 июня 2020 года налоговые инспекции региона после долгого перерыва открывают свои двери и начинают вести личный прием и обслуживание в операционных залах.
Как сообщили «КП-Волгоград» в областной УФНС, пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, принимать в налоговой волгоградцев будут исключительно по предварительной записи. Забронировать время можно через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию».
Все меры эпидемиологической безопасности в ФНС обеспечат – это регулярная дезинфекция, и интервал, и проветривания. А пропуском внутрь станут маски и перчатки. И все же по возможности волгоградцев просят использовать онлайн-сервисы – их на сайте nalog.ru более полусотни.
ИСТОЧНИК KP.RU