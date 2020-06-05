«Спасибо, доктор»: волгоградские врачи – на билбордах разных городов России

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:42:46+03:00

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Сегодня врачи – наши герои. Они ежедневно рискуют собственными жизнями, что спасать чужие. В период пандемии им особенная благодарность. И выражают ее по-разному. Например, в России запустили акцию «Спасибо, доктор!». На билбордах в городах страны – фотографии врачей, в том числе и волгоградских. Это сотрудники Волгоградской областной клинической больницы № 3, клинической инфекционной больницы № 1, клинических больниц № 4 и № 5, а также лаборатории поликлиники № 2, где делают тесты на COVID-19.

- Самой молодой участницей стала 22-летняя фельдшер подстанции «скорой» 5-й больницы Лилия Яготина — ее стаж работы на сложнейшем направлении оказания экстренной помощи является один год. Порядка 30 лет профессии отдали фельдшер-лаборант КДП № 2 Ирина Цыганкова, заведующий хирургическим отделением 3-й больницы, - перечисляют некоторые имена в облздраве.

В Волгоградской области в работе с больными «ковид» задействовано более 7 тысяч врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU