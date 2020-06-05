84-летний волгоградец ушел из дома и пропал

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:40:46+03:00

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В Волгограде разыскивают 84-летнего Владимира Иванова. Около семи часов утра 5 июня он вышел из дома и не вернулся. Близкие забили тревогу: у мужчины проблемы со здоровьем, он мог заблудиться или забыть, куда ему идти. К поискам подключился волгоградский отряд «Лиза Алерт». Добровольцы просят всех жителей города-героя внимательно присмотреться к ориентировке.

- Ростом Владимир примерно полтора метра, нормального. телосложения, волосы седые, глаза серые. На нем была черная рубашка, темно-синие брюки, черные туфли, - рассказали «КП-Волгоград» в поисковом отряде.

Фото: Лиза Алерт.

Все, кто видел похожего на Владимира Романовича мужчину, просят сообщить об этом куратору поисков Наталье (89061679444).

Также в отряд требуются волонтеры. Возможно, кто-то захочет стать частью этой большой работы. По всем вопросам обращаться к региональному представителю Светлане Алексеевой (по ссылке).

ИСТОЧНИК KP.RU