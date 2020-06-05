2020-06-05T14:08:14+03:00
Общество

Гордума решила, как пройдет опрос о волгоградском времени

Порядок проведения голосования о часовом поясе 1 июля 2020 в Волгограде приняли депутаты
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцев вновь спросят о местном времени.Волгоградцев вновь спросят о местном времени.Фото: Олег УКЛАДОВ
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После референдума, на котором более 2/3 пришедших на участки жителей Волгоградской области высказались за перевод стрелок, сторонники московского времени добились того, чтобы волгоградцев снова спросили – нужно ли им местное время или есть желание вернуться в прежний часовой пояс. Это будет не голосование, а опрос, по итогам которого власти Волгоградской области будут принимать дальнейшие решения. По традиции, дату совместили с более крупным событием – пройдет опрос 1 июля 2020 года вместе с голосованием за поправки в конституцию страны. 5 июня городская Дума утвердила порядок организации и проведения опроса в Волгограде.

Как сообщили «КП-Волгоград» в гордуме, голосовали депутаты заочно. Принятый документ разработан на основе типового для всех муниципалитетов региона. Согласно ему результаты голосования о сохранении местного времени утверждают местные власти. Итоги в масштабах региона подведет облдума. Так же документ содержит формы опросного листа и протоколов комиссий.

Муниципальную комиссию из пяти или более человек на днях должен утвердить мэр. В ее составе будут городские депутаты, чиновники и общественности. Они будут отвечать за информирование населения, печать бланков и утверждение результатов. Сначала результаты опроса подсчитают районные комиссии, затем их просуммирует муниципальная комиссия, ее протокол и решение отправят главе Волгограда и гордуму. А мэр в течение суток должен направить итоги в облдуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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