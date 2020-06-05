В Волгограде на улице Электролесовской возможны пробки: идет ремонт

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:41:41+03:00

Движение по дороге перекрывать не будут, машины пустят по одной полосе

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Улицу Электролесовскую в Волгограде тщательно готовят сделать полноценным дублером Второй продольной магистрали. Пока один подрядчик строит новый участок от улицы Автомобилистов до ТРК «Акварель», второй – демонтирует старый асфальт на старой дороге. Уже срезали 11 тысяч квадратных метров старого дорожного покрытия на участке от улицы Казахской до улицы Чебышева.

- Ранее здесь уже заменили бортовой камень, сейчас приступили к восстановлению колодезных групп – все расположенные на проезжей части колодцы укрепят и поднимут на уровень нового покрытия, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии. – Затем уложат два слоя асфальтобетона. Общая протяженность восстановленного участка составит порядка 800 метров.

Работы идут масштабные, но движение транспорта по улице Элекстролесовской решили не перекрывать (чтобы юг Волгограда не встал в пробке). А на участках, где работает спецтехника, будет организован реверсивный проезд через встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU