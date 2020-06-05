2020-06-05T13:41:41+03:00
Общество

В Волгограде на улице Электролесовской возможны пробки: идет ремонт

Движение по дороге перекрывать не будут, машины пустят по одной полосе
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Улицу Электролесовскую в Волгограде тщательно готовят сделать полноценным дублером Второй продольной магистрали. Пока один подрядчик строит новый участок от улицы Автомобилистов до ТРК «Акварель», второй – демонтирует старый асфальт на старой дороге. Уже срезали 11 тысяч квадратных метров старого дорожного покрытия на участке от улицы Казахской до улицы Чебышева.

- Ранее здесь уже заменили бортовой камень, сейчас приступили к восстановлению колодезных групп – все расположенные на проезжей части колодцы укрепят и поднимут на уровень нового покрытия, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии. – Затем уложат два слоя асфальтобетона. Общая протяженность восстановленного участка составит порядка 800 метров.

Работы идут масштабные, но движение транспорта по улице Элекстролесовской решили не перекрывать (чтобы юг Волгограда не встал в пробке). А на участках, где работает спецтехника, будет организован реверсивный проезд через встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области разрешили выходить из дома для трудоустройства
Гордума решила, как пройдет опрос о волгоградском времени
В Волгограде на улице Электролесовской возможны пробки: идет ремонт
Волгоградский почтальон украла свыше 300 тысяч рублей
В июне в Волгограде начнут лечить коронавирусных больных антиковидной плазмой
На голосовании 1 июля волгоградцев обеспечат масками
Волгоградского фермера будут судить за то, что кинул на деньги своего работника
Молодому волгоградцу грозит 10 лет колонии за побитого пьяного соседа
Коронавирус в Волгоградской области не стихает: плюс 128 заболевших
В Краснооктябрьском районе Волгограда снесут три многоэтажки
В Волжском под колеса иномарки попал 12-летний школьник
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 5 июня: за вспышку в Урюпинске будут судить директора психинтерната
В Волгограде коронавирусом заболел еще один младенец
Найденного полицейскими в автобусе львенка временно пристроили в цирк династии Довгалюк в Волгограде
Из-за карантина в больнице №15 хирургических пациентов везут в больницу №25 и в областную
В Волгограде следователю СК дали условный срок за мошенничество на 200 тысяч рублей