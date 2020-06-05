Волгоградский почтальон украла свыше 300 тысяч рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:33:09+03:00

Начальница почтамта уже призналась, что брала деньги из кассы на свои нужды

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В Волгоградской области на воровстве поймали очередного почтальона. Точнее начальника почтамта. Украла женщина из кассы ни много, ни мало – свыше 300 тысяч рублей.

Воровство в компании «Почта России» - не редкость. То и дело в хронике появляются сообщения о нечистых на руку почтальонах. На этот раз попалась начальница отделения из Новоаннинского района Волгоградской области.

У женщины был доступ к деньгам в кассе – она принимала платежи за «коммуналку» от населения и оплаты за проданный товар. И, когда остро нуждалась в деньгах, брала их из кассы.

Недостачу выявили в ходе ревизии, с которой нагрянули в почтамт. Проверяющие и сообщили в полицию. Следователи Новоаннинского СО СКР уже завели на нее уголовное дело по статье «присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

- Ведется расследование. Подозреваемая уже во всем призналась и готова полностью возместить причиненный ею ущерб, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU