2020-06-05T11:52:06+03:00
Происшествия

Волгоградского фермера будут судить за то, что кинул на деньги своего работника

Глава КФХ задолжал механизатору больше 100 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фермер из Новоаннинского района Волгоградской области думал, что платить людям, которые на него работают, не обязательно. За это теперь отправится на скамью подсудимых. Потому что невыплата заработной платы карается по закону, даже, если нет трудового договора.

Правоохранителям на главу КФХ пожаловался местный житель. Мужчина рассказал, что в марте 2018-го устроился работать к фермеру механизатором. Платить ему обещали почасово, а в декабре 2018-го должен был получить фиксированную сумму - 67 тысяч рублей. Правда, никакого трудового договора работник и фермер не заключили, договорились на словах.

Весь прошлый год селянин ждал обещанных денег от фермера, но так ничего и не получил. Весной 2019-го глава КФХ уговорил механизатора отработать еще сезон. Вновь пообещал, что заплатит все до копейки – и прошлые долги погасит и дальше платить будет. Но опять «кинул». Долг вырос еще на 41 тысячу рублей.

Следователи Новоаннинского СО СКР завели на фермера уголовное дело по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

- Следователи не только доказали наличие трудовых взаимоотношений между главой КФХ и механизатором, но и установили, что в указанные периоды времени фермер имел возможность расплатиться с работником, однако тратил денежные средства на нужды своего предприятия, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном следственном управлении. – Следствие продолжается, предпринимаются меры к скорейшему погашению задолженности перед работником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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