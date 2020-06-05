2020-06-05T10:38:59+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области не стихает: плюс 128 заболевших

К 5 июня 2020 года число волгоградцев с диагнозом COVID-19 достигло 3669 человек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоградской области число зараженных коронавирусом не снижается.В Волгоградской области число зараженных коронавирусом не снижается.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус оказался самым большим испытанием для наших медиков за последние десятилетия. Его не останавливают ни закрытые границы, ни всеобщий режим самоизоляции. В Волгоградской области, хоть ограничения постепенно и снимают, обстановка остается очень сложной: только за минувшие сутки диагноз COVID-19 установили еще у 128 человек. В итоге число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области к 5 июня 2020 года составляет уже 3669 человек. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в ИЦК.

Всего в России за последние сутки у 8 726 человек из 85 регионов подтвердили коронавирусную инфекцию. В том числе выявлено активно 3235 (37,1%) без клинических проявлений.

Умерли в стране от COVID-19 еще 144 человека. К счастью, в Волгоградской области смертельных случаев за сутки не зафиксировано. На данный момент число умерших по-прежнему 21 человек. Но, судя по всему, это не предел.

В Волгоградской области коронавирус от единичных случаев и заболеваний в семье перерос в большие очаги – основные из которых вспыхнули в психинтернатах и больницах. Сейчас из-за COVID-19 на карантин закрыты несколько отделений в больницах №15 и №25. Очаг в Жирновском интернате, где заболели более 200 человек, удалось погасить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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