2020-06-05T10:37:06+03:00
Общество

В Краснооктябрьском районе Волгограда снесут три многоэтажки

Еще три дома в поселке 40 домиков признали аварийными
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Поселок 40 домиков, который расположен в Краснооктябрьском районе Волгограда, - один из самых старых и ветхих. Здесь даже не дома, а бараки, которые были построены одними из первых в послевоенные годы. Тогда это были самое лучшее жилье, а сегодня дома превратились в самые проблемные. Часть из них уже пошли под снос, жители остальных еще бьются за то, чтобы их трущобы признали аварийными. И вот в список под снос попали еще три дома. Как сообщили «КП-Волгоград» региональном управлении Госжилнадзора, аварийными признали дома №1, 2 и №6 в поселке «40 домиков».

- По результатам инженерных изысканий выявлено, что проведение капитального ремонта в этих домах нецелесообразно, - гласит заключение госинспекторов.

Эти заключения направили в межведомственную комиссию Тракторозаводского района Волгограда для их рассмотрения. Комиссия приняла решения о признании данных домов аварийными и подлежащими сносу. Таким образом, эти дома снесут в ближайшие годы, а жильцов переселят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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