В Волжском под колеса иномарки попал 12-летний школьник

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:19:02+03:00

Парня и пенсионерку увезли с места ДТП в больницу с травмами. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А на волгоградской дороге в столкновении дух «двенашек» пострадали два человека

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Летние лагеря из-за коронавируса открылись только виртуально, но школьников, которые вышли на каникулы, уже не удержать по домам. Им бф побегать. Как следствие – почти ежедневные ДТП с их участием. Вот и вчера, 4 июня, в Волгоградской области под колесами оказался еще один школьник. Случилась это в Волжском примерно в 6 часов вечера.

42-летний водитель на «Митсубиси Паджеро» ехал по улице Пушкина, когда на дорогу (в зоне видимости пешеходного перехода) выбежал 12-летний школьник. Водитель резко нажал на тормоз. Избежать столкновения уже не удалось, но удар был несильным. Мальчишка отделался синяками да ушибами.

- Школьнику на месте оказана помощь, от госпитализации отказался, - уточняют в ГУ МВД по региону.

А вот с места ДТП, которое произошло вчера в Жирновском районе, в больницу увезли двух человек. Там на дороге «Красный Яр-Тетеревятка» столкнулись две «двенашки».

- 22-летний водитель на «ВАЗ-21123» совершил столкновение с встречным автомобилем «ВАЗ-21120» под управлением 69-летнего водителя. В результате ДТП 21-летний пассажир автомашины «ВАЗ-21123» и 65-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21120» доставлены в больницу, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU