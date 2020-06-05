В Волжском под колеса иномарки попал 12-летний школьник
Летние лагеря из-за коронавируса открылись только виртуально, но школьников, которые вышли на каникулы, уже не удержать по домам. Им бф побегать. Как следствие – почти ежедневные ДТП с их участием. Вот и вчера, 4 июня, в Волгоградской области под колесами оказался еще один школьник. Случилась это в Волжском примерно в 6 часов вечера.
42-летний водитель на «Митсубиси Паджеро» ехал по улице Пушкина, когда на дорогу (в зоне видимости пешеходного перехода) выбежал 12-летний школьник. Водитель резко нажал на тормоз. Избежать столкновения уже не удалось, но удар был несильным. Мальчишка отделался синяками да ушибами.
- Школьнику на месте оказана помощь, от госпитализации отказался, - уточняют в ГУ МВД по региону.
А вот с места ДТП, которое произошло вчера в Жирновском районе, в больницу увезли двух человек. Там на дороге «Красный Яр-Тетеревятка» столкнулись две «двенашки».
- 22-летний водитель на «ВАЗ-21123» совершил столкновение с встречным автомобилем «ВАЗ-21120» под управлением 69-летнего водителя. В результате ДТП 21-летний пассажир автомашины «ВАЗ-21123» и 65-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21120» доставлены в больницу, - сообщают в региональном Главке.
ИСТОЧНИК KP.RU