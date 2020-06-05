2020-06-05T09:19:02+03:00
Происшествия

В Волжском под колеса иномарки попал 12-летний школьник

А на волгоградской дороге в столкновении дух «двенашек» пострадали два человека
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Парня и пенсионерку увезли с места ДТП в больницу с травмами.Парня и пенсионерку увезли с места ДТП в больницу с травмами.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Летние лагеря из-за коронавируса открылись только виртуально, но школьников, которые вышли на каникулы, уже не удержать по домам. Им бф побегать. Как следствие – почти ежедневные ДТП с их участием. Вот и вчера, 4 июня, в Волгоградской области под колесами оказался еще один школьник. Случилась это в Волжском примерно в 6 часов вечера.

42-летний водитель на «Митсубиси Паджеро» ехал по улице Пушкина, когда на дорогу (в зоне видимости пешеходного перехода) выбежал 12-летний школьник. Водитель резко нажал на тормоз. Избежать столкновения уже не удалось, но удар был несильным. Мальчишка отделался синяками да ушибами.

- Школьнику на месте оказана помощь, от госпитализации отказался, - уточняют в ГУ МВД по региону.

А вот с места ДТП, которое произошло вчера в Жирновском районе, в больницу увезли двух человек. Там на дороге «Красный Яр-Тетеревятка» столкнулись две «двенашки».

- 22-летний водитель на «ВАЗ-21123» совершил столкновение с встречным автомобилем «ВАЗ-21120» под управлением 69-летнего водителя. В результате ДТП 21-летний пассажир автомашины «ВАЗ-21123» и 65-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21120» доставлены в больницу, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгоградской области не стихает: плюс 128 заболевших
В Краснооктябрьском районе Волгограда снесут три многоэтажки
В Волжском под колеса иномарки попал 12-летний школьник
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 5 июня: за вспышку в Урюпинске будут судить директора психинтерната
В Волгограде коронавирусом заболел еще один младенец
Найденного полицейскими в автобусе львенка временно пристроили в цирк династии Довгалюк в Волгограде
Из-за карантина в больнице №15 хирургических пациентов везут в больницу №25 и в областную
В Волгограде следователю СК дали условный срок за мошенничество на 200 тысяч рублей
Шесть районов Волгограда останутся без света 5 июня
В Волгограде разыскали пропавшие с набережной шезлонги
За вспышку коронавируса в Урюпинском психинтернате осудят директора
Под Волгоградом браконьер продал рога сайгака сотруднику ФСБ
В Волгограде майору полиции дали 10 лет тюрьмы за мошенничество
С набережной Волгограда «украли» шезлонги
Коронавирус и ЕГЭ: как в Волгоградской области проведут экзамены
В Волгоградской области от коронавируса умер 53-летний мужчина
На севере Волгограда троллейбусы заменит скоростной трамвай
Коронавирус в Волгограде: + 109 новых заболевших и 21-я смерть
В Волгограде утонула 13-летняя девочка
Коронавирус в Волгоградской области: как работают детские поликлиники
В Волгограде трехлетний малыш попал под колеса иномарки
В шести районах Волгограда отключат свет 4 июня
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 4 июня: 21-я смерть
В Волгограде парад с участием 40 боевых машин состоится на площади Павших Борцов
Волгоградский инвалид только через суд смог добиться социального обслуживания
В Волгоградской области ремонтируют трассу на Самару
«Ротор» расстался с девятью игроками
У пациента больницы РЖД в Волгограде нашли коронавирус