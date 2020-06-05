Коронавирус в Волгограде, последние новости на 5 июня: за вспышку в Урюпинске будут судить директора психинтерната

5 Июнь 2020 2020-06-04T23:50:46+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 июня 2020 года, самые важные события

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Наметившаяся положительная тенденция по ситуации с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области опять оказалась ложно. К 5 июня 2020 года за сутки заболели 109 человек. Таким образом, общее число заразившихся составило 3 541 волгоградец. К сожалению, мы одни из неблагополучных регионов в стране по ситуацию с COVID-19. Остановить массовое заражение пока не получается, несмотря на все усилия. Мы собрали последние данные по коронавирусу в Волгоградской области.

Лидером как всегда является Волгоград – сразу 39 человек. Второе совсем не почетное место на этот раз за Михайловкой – там сразу 25 местным жителям поставили опасный диагноз.

На этот раз среди заразившихся много детей – сразу 12 человек. Коронавирус циркулирует внутри региона – уже который день подряд без завозных случаев. Большая часть пациентов - этот те, кого нашли через контакты уже заболевших. Остальные сами обратились к врачам с признаками ОРВИ,

К сожалению, число летальных случаев достигло 21. Коронавирус официально признали причиной смерти 53-летнего жителя Быковского района. У него и до заражения ковидом были хронические нарушения дыхательной и эндокринной систем.

Нет на этот раз зараженных в Урюпинском интернате. Вспышку удалось погасить. Сейчас специалисты разбираются, кто виноват в такой высокой заболеваемости. Дело возбудили в отношении директора. По версии следствия, именно он допустил, что у медперсонала не было достаточных средств защиты, а санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждении оставляла желать лучшего.

Удалось избежать крупного очага эпидемии в больнице №15. Там в хирургическом отделении заболели пять человек. Подразделение закрыли на карантин, а всех больных "скорая" везет теперь в больницу №25 и областную клиническую больницу №1. Нагрузка на врачей-хирургов и медсестер выросла в несколько раз. Но они пока справляются. В самой больнице №25 на карантин пока закрыты два отделения.

Но на передовой сейчас не только медики – хотя именно на них сейчас огромная нагрузка и ответственность. Приходится непросто и учителям. Особенно тем, кто «ведет» выпускные классы. Сейчас специалисты готовят специальные пункты, в который пройдет сдача. Их будет 74 на весь регион. Там должны быть соблюдены все требования Роспотребнадзора, особенно в свете эпидемии. Парты расставят на полтора метра друг от друга, помещение дезинфицируют, а у сдающих первым делом измерят температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU