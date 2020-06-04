2020-06-04T22:58:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде коронавирусом заболел еще один младенец

Большинство новых пациентов «нашли» через контакты с уже заболевшими
Екатерина МАЛИНИНА
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Самая большая группа заразившихся - это волгоградцы от 30 до 49 лет.Самая большая группа заразившихся - это волгоградцы от 30 до 49 лет.
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В Волгоградской области за сутки к 4 июня 2020 года прибавилось 109 новых коронавирусных пациента. Регион никак не может выйти на плато и снизить количество зараженных. На этот раз в лидерах Волгоград и Михайловка, где за один день выявили сразу 25 новых случаев COVID-19.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, привозных случаев на этот раз нет. В послднее время они скорее исключение из правил, вирус «гуляет» внутри региона. 66 волгоградцев с положительным диагнозом на коронавирус выявили через контакты с ранее зараженными, остальные 43 человека сами обратились за медицинской помощью: жаловались на температуру, одышку, кашель, потерю обоняния. Все больных разместили в инфекционных госпиталях. Сейчас специалисты выясняют их контакты.

Предоставил данные оперштаб и по возрасту ковидных пациентов. Среди зараженных опять младенец. Три ребенка до шести лет, восемь детей до 14 лет. Самая большая группа зараженных – это волгоградцы от 30 до 49 лет – 44 человека. "Поймали" коронавирус 32 жителя региона возрастом от 50 до 64 лет. Заболели 14 человек старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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