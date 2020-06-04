2020-06-04T19:46:56+03:00
Происшествия

В Волгограде следователю СК дали условный срок за мошенничество на 200 тысяч рублей

Он обещал помочь с местом судьи
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд вынес условный приговор.Суд вынес условный приговор.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгограде Центральный районный суд вынес приговор Николаю Бебуришвили, начальнику материально-технического отдела СК по Волгоградской области. Мужчину осудили за мошенничество с причинением значительного ущерба.

Как стало известно сотрудникам ФСБ, волгоградец решил подзаработать на своем знакомом. У того была родственница, мечтающая о должности мировой судьи. Но самостоятельно боялась ее не получить. Сотрудник СК пообещал содействие: мол, у него есть друзья, которые смогут решить вопрос. Цена – 200 тысяч рублей. Знакомый передал всю сумму и стал ждать. Но подполковник, получив деньги, постарался забыть об источнике. Он и не собирался никому помогать. Он рассказывал о сложностях в достижении их общей цели. В итоге у обманутого волгоградца лопнуло терпение.

Свою вину сотрудник СК признал полностью, он пошел на сделку со следствием. Дело рассматривалось в особом порядке.

- Суд вынес приговор – полтора года условно с испытательным сроком на весь период. Также мужчина не имеет права работать на государственных должностях, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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